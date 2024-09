Gerücht: Details zur neuen Nintendo Switch 2: Mögliches Ankündigungsfenster, Joy-Con-Lösung und Ladesystem

HQ

Jede Woche, die im Jahr 2024 vergeht, ohne dass Nintendo seine nächste Konsole ankündigt, erhöht die Spannung unter Spielern und Internet-Gerüchtemachern. In den letzten Wochen sind jedoch die angeblichen Spec- und Image-Leaks in die Höhe geschnellt, und alle Anzeichen deuten auf eine Ankündigung in den kommenden Wochen hin.

Wie wir immer sagen, ist dies unbestätigt, aber Ruben Mercado, CEO von Blade, einem Unternehmen, das Zubehör von Drittanbietern für Spielekonsolen herstellt (wie z. B. Griffe für PS5 und die aktuelle Nintendo Switch), ist im Vandal Radio aufgetreten und hat Informationen aus seinen engen Quellen über einige der Funktionen von Nintendo Switch 2 enthüllt.

Zunächst würde Mercado bestätigen, dass der neue Joy-Con über ein magnetisches Verbindungssystem mit der Konsole verfügen wird. Dies könnte für einige Spieler ein Grund zur Sorge sein, die glauben, dass dies zu Problemen mit der Controller-Verbindung führen könnte. Aber Mercado sagt, dass Nintendo eine Verriegelungslösung gefunden hat, um ein Herunterfallen oder Trennen zu verhindern.

Er hinterfragt auch die angeblichen Leaks von Bildern, die wir in den letzten Wochen gesehen haben und die auf dem Joystick-Design basieren, und dass mehrere chinesische Hersteller ihm mitgeteilt haben, dass es nicht möglich ist, Schutzgriffe für die Sticks zu erstellen, ohne den Grund dafür zu nennen. Das Ladesystem hätte dank eines USB-C-Anschlusses eine Alternative auf der Oberseite der Konsole.

Das Gespräch drehte sich dann um das Ankündigungsfenster und den möglichen Preis der Switch 2. Mercado merkt an, dass Nintendo zwar immer eine überraschende Ankündigung machen kann, wann immer es will, aber die Norm bei Ankündigungen dieser Art, die den Aktienkurs eines japanischen Unternehmens in die Höhe treiben könnten, ist, dass sie in der Regel sechs Monate vor der Produkteinführung gemacht werden. Da der Markt suggeriert, dass die Konsole bereits fertig wäre und man sich nun darum bemüht, genügend Lagerbestände für einen gleichzeitigen weltweiten Launch zu sammeln, glaubt der CEO von Blade, dass es im November stattfinden könnte, obwohl er dann einschränkt, dass auch Oktober möglich ist. Schließlich beziffert er den Preis der Nintendo Switch 2 auf 400 bis 500 Euro.

Auch hier hat Nintendo im Laufe der Geschichte gezeigt, dass seine großen Ankündigungen durchdacht und maßvoll sind, so dass hoffentlich einige dieser Informationen so schnell wie möglich bestätigt oder dementiert werden, denn das wird uns auch auf den Weg bringen, auf den wir alle hoffen: Das Warten auf den nächstgelegenen Händler unseres Vertrauens, um unsere nächste Nintendo-Konsole zu bekommen.