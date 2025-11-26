Gerücht: Destiny 3 befindet sich in der frühen Entwicklung bei Bungie

HQ

Gestern konnten wir euch einiges über die Renegades-Erweiterung von Destiny 2 erzählen, die bereits nächste Woche erscheint. All diese Informationen passten zu einem neuen ViDoc und einem Launch-Trailer für den DLC (den du unten sehen kannst), um ein vielversprechendes Star Wars -orientiertes nächstes Kapitel in der größeren Geschichte vorzubereiten.

HQ

Auch wenn das für die Destiny 2 Community definitiv spannend ist, fragen sich viele, was Bungie s Zukunftspläne sind, da es inzwischen so weit ist, dass ein dediziertes drittes Spiel für viele wahrscheinlich von Vorteil wäre. Offenbar steht das in Planung, aber es ist noch weit entfernt.

Prominente Destiny und Bungie Leaker, Colony Deaks, hat X erklärt, dass Destiny 3 tatsächlich in Entwicklung ist, aber die Entwicklung sich in einem so "extrem frühen" Zustand befindet, dass sie diese Information noch eine Weile nicht teilen wollten. Natürlich hat jemand sie dazu gezwungen, und jetzt sind die Informationen da, mit dem Versprechen, dass in den kommenden Monaten weitere Informationen zum Spiel präsentiert werden, während wir darauf warten, dass sich die größeren Dinge entwickeln und Gestalt annehmen.

Wenn man die Stolperer bedenkt, die Destiny 2 und Bungie insgesamt erlebt haben (zum Beispiel mit Marathon s turbulenter Produktion und sinkenden Spielerzahlen bei Destiny 2 ), muss man sich fragen, ob Destiny 3 für den berühmten Entwickler eine letzte Chance ist, zumal Sony mit seiner milliardenschweren Übernahme des Unternehmens nicht besonders glücklich zu sein scheint...