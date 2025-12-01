Gerücht: Der Startpreis der Steam Machine wird voraussichtlich bei etwa 700 Dollar liegen

HQ

Valves neues Vorhaben im Bereich der Unterhaltungshardware ist nur noch Monate, vielleicht sogar Wochen entfernt, in Form der Steam Machine, eines neuen Steam Controllers und eines VR-Angebots namens Steam Frame VR, die alle den Heimmarkt im Sturm erobert werden. Wir kennen bereits die Leistung und die Komponenten, die in diesem 'gestützten' PC enthalten sein werden, mit denen Sie Ihre Steam-Bibliothek direkt mit einem Fernseher anschließen können, mit Steam OS und mit denselben Kompatibilitäten und Synergien wie dem Steam Deck. Das große Ungewisse, abgesehen davon, genau zu wissen, wann es auf den Markt kommt, ist jedoch der Preis.

Valve hat keine geschätzten Preisspannen genannt), aber der Preis wird eher dem einer CP entsprechen als dem einer aktuellen Konsole, allerdings mit einigen Anpassungen, da viele der Komponenten bereits ein paar Jahre alt sind, was den Endpreis senken würde. Einige Analysten und Kenner haben kürzlich vorhergesagt, dass der Preis nicht unter 500 Dollar liegen würde und wir uns nun dem Feinwert nähern könnten. Analyst und YouTuber Linus Tech Tips glaubt, dass Steam Machine unter Berücksichtigung des historischen Mindestpreises jeder Komponente einen Herstellungspreis von etwa 602 Dollar hätte, und da er diese Zahl für Vermittler nicht überhöhen muss (Steam Machine wird ausschließlich über Valve verkauft werden), wird die Gewinnspanne stärker kontrolliert. "Ich denke, das bedeutet 699 Dollar, falls es keine weiteren Veränderungen auf dem Markt gibt."

Viele glauben, dass der Endpreis der Steam Machine wirklich darüber entscheiden wird, ob die breite Öffentlichkeit Valves neuen Vorstoß in die Desktop-Hardware unterstützen wird, weshalb wir die endgültige Entscheidung von Steam in dieser Hinsicht im Auge behalten werden.

Würdest du eine Steam Machine für 700 Dollar kaufen?