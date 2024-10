Gerücht: Der Star Wars Rey-Film wird nicht im Dezember 2026 in die Kinos kommen

Obwohl wir so vollgestopft sind mit Star Wars-Inhalten, dass du vielleicht vergessen hast, dass wir dieses Franchise früher nur in großen Blockbuster-Filmen gesehen haben, plant Disney immer noch, ein paar Hintern in die Sitze zu bekommen, da ein paar Projekte in Arbeit sind. Einer dieser Filme ist ein Film, der sich auf Rey nach den Ereignissen von Star Wars: The Rise of Skywalker konzentriert.

Steven Knight, der Schöpfer von Peaky Blinders und bekannte britische Autor, hat Berichten zufolge den kommenden Rey-Film verlassen. Dies geht aus Berichten von Puck News hervor, die keine offizielle Quelle sind, aber normalerweise für diese Art von Nachrichten zuverlässig sind. Nimm auf jeden Fall deine verordnete Prise Salz dazu.

Der geplante Termin für die Veröffentlichung des Films war Dezember 2026, aber das ist unwahrscheinlich, wenn der Film einen neuen Autor verpflichten muss. Während einige nach dem Ende der Sequel-Trilogie nichts mehr von Daisy Ridley und Rey sehen wollen, sind andere daran interessiert zu sehen, wohin Disney mit ihrer Figur gehen kann und ob sie aus einem schlechten Start etwas Großartiges retten können.