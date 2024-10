Gerücht: Der nächste Titel von Hazelight heißt Split Fiction und hat diagonalen Splitscreen-Koop

Letzte Woche bekamen wir das erste offizielle Lebenszeichen von Josef Fares und Hazelights kommendem Titel, der auf Instagram als neues Koop-Spiel in einer brandneuen Serie namens "S*** ******N" bestätigt wurde (laut einem X-Post von Fares).

Das Bild enthielt aber auch einige Skizzen, die offen für Interpretationen blieben. Jetzt hat einer der bekanntesten Leaker der Gaming-Welt wieder zugeschlagen und verrät uns mehr darüber, was wir erwarten können. Die Rede ist von billbil-kun, der über Dealabs schreibt, dass der Titel des Spiels Split Fiction ist, das sich seit über zwei Jahren in der Entwicklung befindet.

Aber halt, denkst du vielleicht, dass dieser Name nicht zu "S*** ******N" passt, und du hast absolut Recht. Allerdings hat Fares seinen Beitrag inzwischen aktualisiert, und wenn man ihn sich jetzt anschaut, heißt es stattdessen "S**** ******N" - was bedeutet, dass billbil-kun Recht haben könnte.

Laut billbil-kun zeigen die geteilten Quadrate auf dem Post-it-Zettel im Instagram-Post, die ihr unten sehen könnt, wie das Bild während des Abenteuers aufgeteilt wird. Im Grunde sieht es so aus, als würden wir einen Split-Screen-Koop spielen, bei dem der Bildschirm horizontal geschnitten ist (was in der Spielewelt am häufigsten vorkommt), aber auch vertikal und diagonal, was die Dinge ziemlich verändern könnte.

Das sind vorerst alles Gerüchte, aber Hazelight feiert im November sein zehnjähriges Bestehen als Studio, und Fares hat bereits versprochen, dass wir das nächste Projekt von Hazelight in diesem Jahr sehen werden. Also sind entweder das zehnjährige Jubiläum und/oder The Game Awards die wahrscheinlichsten Anlässe, um mehr zu sehen.