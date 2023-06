Gerücht: Der Flash-Regisseur könnte Brave and the Bold drehen

HQ

James Gunn hat bereits bekannt gegeben, dass er plant, Grant Morrisons düstere Batman &; Robin-Comics in Form eines Brave and the Bold-Films auf die Leinwand zu bringen, und jetzt klingt es so, als wäre ein Regisseur für das Comic-Projekt gefunden worden. Laut Empire wird The Flash-Regisseur Andy Muschietti ein weiteres Batman-Projekt übernehmen.

Dies sind zwar unbestätigte Berichte, aber angesichts der vielen positiven Kritiken, die The Flash vor seiner Veröffentlichung erhalten hat, wäre es für den It-Regisseur Muschietti nicht undenkbar, den Beginn eines neuen Bat-Universums in Angriff zu nehmen. Der Film kommt am 14. Juni in die Kinos. Wie gespannt seid ihr auf diesen Film (wie aufgeregt wir sind, erfahrt ihr in unserer Rezension)?