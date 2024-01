Gerücht: Der erste DLC-Charakter von Tekken 8 könnte bereits durchgesickert sein

HQ

Wir sind noch nicht einmal beim Veröffentlichungstermin von Tekken 8 und es scheint, dass der erste DLC-Charakter für den kommenden Kämpfer online durchgesickert sein könnte.

Wie in einem ResetEra-Thread gepostet, scheint ein YouTube-Video zu einer von Bandai Namco erstellten Tekken 8 -Playlist mit dem Titel Tekken 8 - DLC 1 Josie Rizel Reveal & Gameplay Trailer hinzugefügt worden zu sein, was darauf hindeutet, dass sie im ersten herunterladbaren Inhaltspaket des Spiels ein Comeback feiert.

Josie Rizel wurde zum ersten Mal in Tekken 7 eingeführt und war bekannt für ihr lustiges Gameplay mit einer seltsamen Charaktereigenart, die sie bei jeder Gelegenheit in Tränen ausbrechen ließ. Ihre Rückkehr wird von den einen gefeiert, von den anderen nicht gemocht werden. So ist es mit den meisten Charakterenthüllungen in Kampfspielen, um ehrlich zu sein. Natürlich, da dies unbestätigt ist, nimm es wie immer mit einem Hauch von Salz.

Was hältst du davon, dass Josie möglicherweise zu Tekken zurückkehrt?