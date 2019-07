Gerücht: Denkt Sony über Kauf von Remedy Entertainment nach?

Remedy Entertainment arbeitete viele Jahre lang ausschließlich an Xbox-Spielen, wie Alan Wake und Quantum Break, die Microsoft unter ihrer Fahne veröffentlichen durfte. Das nächste große Spiel Control wird jedoch über den Publisher 505 Games vertrieben und kommt somit auch auf die Playstation 4. Sony hatte bereits zuvor Interesse an der Erweiterung ihres eigenen Angebots an Erstanbieter-Studios bekundet - besteht da möglicherweise ein tieferer Zusammenhang?

Push Square gab an, mit "einer Reihe von Quellen" gesprochen zu haben, die ihnen glaubhaft machen wollten, dass Sony an einem Kauf von Remedy interessiert sei. Die Kollegen sehen allerdings ein, dass es sich nicht zwangsläufig um Akquisitionsverhandlungen handeln muss, wenn sich zwei Unternehmen miteinander unterhalten. Wahrscheinlicher wären Vertragsgespräche zu einem Spiel für die Playstation, Alan Wake wurde ja zum Beispiel erst diese Woche von den Finnen gekauft. Außerdem wissen wir auch gar nicht, ob Remedy überhaupt daran interessiert wäre, die eigene Unabhängigkeit aufzugeben.