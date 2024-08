Gerücht: Deadpool-Regisseur will spielbasierte TV-Serie für Amazon machen

HQ

Tim Miller steckt hinter Filmen wie Deadpool (1) und Terminator: Dark Fate und ist der Entscheidungsträger und ausführende Produzent der Netflix-Serie Love, Death & Robots, die wir hier bei Gamereactor wiederum gelobt haben. Das Filmmagazin Deadline gibt nun bekannt, dass Tims nächstes Projekt Secret Level heißt und eine spielbasierte TV-Serie im Anthologie-Format für Amazon Prime ist. Quellen zufolge hat Amazon einen Vertrag mit Sony PlayStation unterzeichnet, um ihre größte Spielserie (Uncharted, God of War, The Last of Us, Killzone, Horizon, Gran Turismo, Ratchet & Clank) aufzunehmen, und wir können auch Filmmaterial von den jetzt zu Amazon gehörenden Spielserien Dragon's Lair, New World, Spelunky, Ark und mehr erwarten.

Deadline Hollywood schreibt:

"Wie Love, Death & Robots, dessen Episoden auf Kurzgeschichten basieren, besteht auch die Videospiel-Anthologie Secret Level, die von Miller kreiert und produziert wurde, aus originellen Kurzgeschichten, die in den Welten beliebter Videospiele spielen, wie ich höre. Details sind rar, aber es wird gemunkelt, dass die New World-, Spelunky- und PlayStation-Titel von Amazon Games zu den Spielen und dem geistigen Eigentum der Serie gehören, die voraussichtlich bald enthüllt wird, wahrscheinlich während der Opening Night Live der Gamescom. Vertreter von Prime Video lehnten einen Kommentar ab. Secret Level wird von Amazon, MGM Studios und Blur Studio produziert. Dave Wilson fungiert als ausführender Produzent und überwachender Regisseur."