Gerücht: Days Gone wird überarbeitet

Days Gone hat sich vielleicht nie ganz so schnell oder weit verkauft, wie Sony es sich erhofft hatte, und die Kritiken bei der Markteinführung waren gemischt. Sowohl von Kritikern als auch von Verbrauchern. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass das Spiel seine Fans hat, und es gibt sogar Leute, die behaupten, dass Days Gone einer der am meisten unterschätzten PlayStation-Exklusivtitel ist.

Fans haben ihre Hoffnungen auf eine Fortsetzung bereits mehrfach online zum Ausdruck gebracht, aber jetzt scheint es, dass zumindest ein Remaster des Spiels auf dem Weg ist. Dies geht aus hartnäckigen Gerüchten hervor, die sich online zu verbreiten beginnen.

Jordan Middler von VGC schreibt:

Days Gone ein Remaster bekommen wird, sieht es so aus, als würde es am Ende das Remaster sein, das Grubb neulich erwähnt hat.

Kurz gesagt, dies könnte das nächste "weniger aufregende" Remaster sein, das bereits von Jeff Grubb erwähnt wurde und voraussichtlich beim nächsten Sony-Event vorgestellt wird.

Hoffen Sie, dass das Gerücht wahr ist?