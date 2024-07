Gerücht: Dave the Diver wird diesen Monat überraschend im Game Pass veröffentlicht

HQ

Neulich konnten wir über die Spiele berichten, die in der zweiten Julihälfte in den Game Pass kommen. Der Standard der enthaltenen Titel war außergewöhnlich, aber wie viele feststellten, waren es weniger als üblich. Allerdings schrieb Microsoft etwas kryptisch, dass "lasst uns in Kontakt bleiben, wir haben bald ein weiteres Update für euch", was viele so interpretierten, dass es jetzt an der Zeit ist, Call of Duty: Modern Warfare III zum Abo-Service hinzuzufügen.

Und das könnte auch der Fall sein, aber es sieht so aus, als ob es Gesellschaft haben könnte. Laut dem recht zuverlässigen Leaker eXtas1s wird der Indie-Hit Dave the Diver endlich für Xbox veröffentlicht - und wird gleich zu Beginn im Game Pass enthalten sein.

Wie üblich ist dies keine Bestätigung, aber die Quelle ist gut und da es nur noch 13 Tage bis Juli sind, werden die Informationen bald überprüft werden, ob sie echt sind oder nicht.