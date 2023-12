Gerücht: Das Wu-Tang Clan RPG bietet einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler

HQ

Vor über zwei Jahren berichteten wir über ein massives Nvidia-Leak, das uns tonnenweise Informationen über kommende Spiele lieferte. Vieles davon hat sich seitdem als wahr herausgestellt, aber einiges davon hat sich noch nicht bewahrheitet.

Eines dieser letzteren Projekte ist ein RPG, das auf dem Wu-Tang Clan für Xbox basiert, und jetzt hat das normalerweise sehr zuverlässige Insider-Gaming viele Informationen über diesen Titel geteilt, von denen sie behaupten, dass sie durch ihre eigenen Quellen verifiziert werden (und hinzufügen, dass sie auch tatsächliches Gameplay zu sein scheinen).

Insider-Gaming schreibt, dass dieses Third-Person-RPG rasante Nahkämpfe in einer lebendigen Welt bietet, die ziemlich offen zum Erkunden sein wird. Spieler können sich mit maximal vier Spielern im Koop-Modus mit neun spielbaren Charakteren zusammenschließen. Der noch nicht angekündigte Titel soll Musik und Kampf vereinen, und du kannst aus vier verschiedenen Waffen wählen, die alle einzigartige Spielstile und Variationen haben. Mit einer Grafik, die an Spiderman: Into the Spiderverse erinnert, können wir auch eine helle, farbenfrohe, Anime-inspirierte Welt erwarten.

Hoffentlich wird dieser Titel während der The Game Awards am Freitag angekündigt, aber bis dahin denkt daran, dass es nur ein Gerücht ist - auch wenn die Quelle ziemlich gut ist.