Gerücht: Das Spiel Pokémon Black and White Legends könnte auf dem Weg sein

Pokémon-Legenden: Arceus erwies sich als äußerst erfolgreiches Experiment für das Franchise. Die Spieler in Bezug auf die Geschichte zu den Grundlagen der Serie zurückzubringen und ihnen ein einzigartiges Gameplay mit weniger Kämpfen, aber viel mehr Erkundung zu bieten, erwies sich als eine erfolgreiche Kombination.

Jetzt glauben die Fans, dass ein Gen-5-Spiel im Stil von Legends: Arceus auf dem Weg ist. Riddler Khu, ein bekannter Pokémon-Leaker, hat ein Bild gepostet, das besagt, dass ein Charakter aus dem DLC von Pokémon Karmesin und Purpur mit dem nächsten Spiel verbunden sein wird.

Der Pokémon-Nachrichtenaccount SoulSilverArt glaubte dann, dass sie die Hinweise entschlüsselt hätten und dass unser nächstes Spiel ein Titel im Stil von Pokémon Schwarze und Weiße Legenden sein würde. Es würde für uns Sinn machen, nach den Gen-4-Remakes zu Einall zu springen, aber wenn man bedenkt, dass sich Pokémon Schwarz und Weiß nicht so gut verkauft hat wie einige andere Einträge in der Franchise, könnte Game Freak stattdessen an ein anderes Projekt denken.

Würdest du ein Gen-5-Spiel im Legenden-Stil sehen wollen, oder sollten wir stattdessen Pokémon Schwarz und Weiß Remakes bekommen?