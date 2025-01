Gerücht: Das sind die durchgesickerten technischen Daten von Nintendo Switch 2

HQ

Die Vorfreude weniger als einen Tag vor der angeblichen Enthüllung der Nintendo Switch 2 erreicht verrückte Höhen. Aber man kann es den Fans nicht verübeln, die jahrelang auf die Ankündigung einer neuen Nintendo-Konsole gewartet haben, und diese hat lange auf sich warten lassen. Was auch immer morgen passiert, die aktuelle Nintendo Switch war eine der langlebigsten Hardware in der Geschichte der Unterhaltung, aber ihre Leistungsfähigkeit hat es für Drittanbieter immer schwieriger gemacht, die jüngsten Veröffentlichungen an ihre Grenzen anzupassen.

Nintendo Switch 2 zielt natürlich darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem es ein Modell bietet, das ästhetisch kontinuierlich ist, aber unter der Haube weit überlegen ist. All diese Daten sind natürlich unbestätigt, aber mehrere Quellen haben behauptet, dass dies die endgültigen technischen Spezifikationen der zukünftigen Nintendo Switch 2 sein würden, wobei Daten aus zwei verschiedenen Quellen kombiniert werden (hier und hier).

Durchgesickerte (unbestätigte) technische Spezifikationen von Nintendo Switch 2

Technische Daten:



CPU: Arm Cortex-A78C8 Kerne



Unbekannte L1/L2/L3-Cachegrößen





GPU @ Nvidia T239 Ampere (RTX 20 series)1 Grafik



Verarbeitungs-Cluster (GPC)



12 Streaming-Multiprozessoren (SM)



1534 CUDA-Kerne



6 Texture Processing Cluster (TPC)



48 Gen 3 Tensor-Kerne



2 RTX-Raytracing-Kerne





RAM: 12 GB LPDDR5, (einige/alle Geräte werden -LPDDR5X Chips haben)



Zwei 6-GB-Chips



Leistungsprofile:



Handheld:CPU @ 1100.8 MHz



GPU @ 561 MHz, 1,72 TFLOPs Spitze



RAM @ 2133 MHz, 68,26 GB/s Spitzenbandbreite





Angedockt:CPU @ 998.4 MHz



GPU @ 1007,3 MHz, 3,09 TFLOPs Spitze



RAM @ 3200 MHz, 102,40 GB/s Spitzenbandbreite



Auch hier ist nichts davon offiziell, bis Nintendo es bestätigt, aber angesichts der Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Quellen besteht eine gute Chance, dass dies die Leistung ist, die wir in den kommenden Jahren von einer Nintendo-Konsole erwarten sollten. Was denkst du?