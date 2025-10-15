Gerücht: Das Remake des ersten Halo "wird Sprint & moderne Gameplay-Mechaniken haben"

HQ

Es gab zahlreiche Gerüchte, dass Halo Studios derzeit an einem Remake von Halo: Combat Evolved arbeitet, das pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum der Serie im November 2026 Premiere feiern soll. Wir wissen nicht, ob dies der Fall ist, aber wir können bestätigen, dass die Gerüchte so zahlreich sind und aus zuverlässigen Quellen stammen, und dass die Halo Studios selbst angedeutet haben, dass dies der Fall ist - es scheint also nicht besonders unvernünftig zu sein.

Aber wie wird es sich anfühlen, nach all den Änderungen, die wir im Laufe der Jahre in der Serie gesehen haben, zu Combat Evolved zurückzukehren? Es hatte nicht einmal so grundlegende Funktionen wie Sprinten oder Rutschen, die Fähigkeit, sich auf Vorsprünge zu hieven, Zielvisiere, Enterhaken und dergleichen. Es war ein ziemlich langsames Spiel, sehr reduziert in der Natur.

Der angesehene X-Account Halo Leaks (der in der Vergangenheit viele Dinge enthüllt hat) gibt uns nun die Antwort auf diese Frage, und es stellt sich heraus, dass der Übergang sehr einfach, fast unmerklich zu sein scheint. Der Account schreibt, dass "das Halo CE Remake Sprint- und moderne Gameplay-Mechaniken haben wird" und sein Gameplay auf dem Multiplayer-Teil des kommenden Halo basieren wird, bei dem es sich möglicherweise um Halo 7 handelt.

Dies ist kein einfaches Facelifting, und wir wissen bereits, dass Halo Studios in Zukunft die Unreal Engine 5 für ihre Titel verwenden wird. Halo Leaks erklärt, dass es sich einfach um "ein vollständiges Remake handelt, ähnlich wie die Resident Evil-Remakes".

Natürlich ist dies in keiner Weise eine Bestätigung, aber Halo Leaks hatte schon viele Male Recht. Angenommen, das stimmt, klingt es gut, oder hätte das Remake das Gameplay des Originals beibehalten sollen?