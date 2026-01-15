Gerücht: Das Office-Duo kommt nach Fortnite

HQ

Fortnite wird zum Synonym für spektakuläre Gastauftritte, so sehr, dass es kaum noch große Marken gibt, die noch keinen Cameo-Auftritt hatten. Das hat in letzter Zeit zu mehreren weniger vorhersehbaren Gastauftritten geführt, und nun scheint ein weiterer auf dem Weg zu sein.

Fortnite Insider Shiina hat normalerweise ein unglaubliches Verständnis für alles, was vor sich geht, und sagt jetzt, dass bald ein klassisches Sitcom-Duo zum Spiel kommt. Da Shiina auch sagt, dass er gehört hat, dass an The Office-Inhalten für Fortnite gearbeitet wird, ist die Schlussfolgerung, dass es wahrscheinlich darum geht.

Wir können nur spekulieren, welches Duo es sein wird, aber die Favoriten sind wahrscheinlich Jim Halpert und Michael Scott, obwohl es durchaus möglich ist, dass Dwight Schrute oder Pam Beesley einen der Plätze einnehmen. Wer denkst du und hoffst du, dass es sein wird?