Gerücht: Das neue Halo-Spiel wird auf PS5 veröffentlicht

Es gibt nur wenige IPs, die mehr an eine Konsole gebunden sind als Halo an die Xbox. Es scheint jedoch, dass die Ära der Exklusivität wirklich zu Ende geht, da ein Dataminer entdeckt hat, dass ein kommender Halo-Titel mit PlayStation kompatibel zu sein scheint.

Diese Informationen stammen von RebsGaming, einem YouTuber und Dataminer, der für seine Scoops in Bezug auf Halo bekannt ist, einschließlich der korrekten Vorhersage, wann der Multiplayer von Halo Infinite erscheinen würde. Mit Hilfe von Grunt.api konnte Rebs Gaming auf neue Erkenntnisse zugreifen, die darauf hindeuteten, dass an einem neuen Halo-Titel mit PlayStation-Kompatibilität gearbeitet wurde.

Ein Beta-Titel und ein zweiter PlayStation-kompatibler Titel wurden über die API entdeckt. Es wird angenommen, dass das kommende Projekt von Certain Affinity mit PlayStation in Verbindung gebracht werden könnte, ebenso wie ein weiteres Spiel, von dem wir bereits in diesem Jahr hören könnten.

Halo Studios hat bestätigt, dass wir in diesem Jahr die nächsten Schritte für Halo sehen werden, und ein großer Moment des Mikrofon-Drops wäre die offizielle Ankündigung der PS5-Kompatibilität für Halo. Natürlich sind die Informationen oben bis zu einer solchen Ankündigung mit der üblichen Vorsicht zu genießen.