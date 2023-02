Gerücht: Das nächste Spiel von Ori und dem Blind Forest Team ist von Zelda inspiriert

HQ

Moon Studios verblüfften die Welt, als sie 2015 Ori and the Blind Forest veröffentlichten, und zusammen mit seiner Fortsetzung Will of the Wisps und Team Cherry's Hollow Knight (2017) hat es die Landschaft der Metroidvanias komplett neu gestaltet.

Sowohl Ori als auch Hollow Knight verfügten über erstaunliches Worldbuilding und wunderschönes Leveldesign, was zu einer gewissen Rivalität zwischen den beiden Studios hinter ihnen führte. Thomas Mahler, Leiter des Ori-Studios, hat sich mehrmals negativ über Team Cherry und ihr Spiel geäußert, und vielleicht trägt dies dazu bei, dass das Studio seine Aufmerksamkeit auf andere Horizonte richtet.

Während wir auf die Hollow Knight-Fortsetzung Silksong gewartet haben, scheint Mahler darauf erpicht zu sein, andere, ausgetretene Fußstapfen zu erkunden. Gestern hat uns Mahler auf Twitter mitgeteilt, wie sie über das nächste Spiel denken. Hier ist, was er zu sagen hatte:

Als Antwort auf die Frage, ob das Grafikdesign den Ori-Spielen ähneln wird, schrieb er:

"Ja. Es ist wichtig, dass unsere Spiele einen einzigartigen Artstyle haben, bei dem Sie wissen, dass dies ein Moon Studios-Spiel ist, auch wenn Sie nur ein Thumbnail sehen. Es gibt zu viele Spiele da draußen, die gleich aussehen. Art Direction ist wichtig. Sehr viel."

Darüber hinaus sagt Mahler, dass er keine Plattform-Exklusivität mag, was einer der Gründe ist, warum das Studio jetzt den Verlag Private Division anstelle von Microsoft gewählt hat, der die beiden Ori-Titel veröffentlicht hat. Schließlich haben wir wahrscheinlich eine Enthüllung in diesem Jahr zu erwarten, hoffentlich nicht mehr allzu lange von jetzt an.

"Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr unglaublich aufregend wird! Ich bin super stolz auf das, woran Moon Studios arbeitet und kann den Tag kaum erwarten, an dem wir endlich enthüllen können, woran wir gearbeitet haben - Stay tuned! :)"