Gerücht: Das nächste God of War wäre ein Prequel, in dem der junge Kratos nach Griechenland zurückkehren würde

Die Gerüchte über das nächste Spiel von Santa Monica Studio waren in den letzten Wochen recht lebhaft. Ein paar Tage nach Beginn des Jahres 2025 tauchte eine angebliche Quelle auf, die behauptete, dass das nächste God of War (von dem Santa Monica nie bestätigt hat, dass es sich in der Entwicklung befindet) Kratos' müde Füße in den Sand Ägyptens bringen würde, nachdem es das nordische Pantheon in Ragnarök aufgenommen hatte. Jetzt scheint es jedoch, dass dies nicht der Fall sein wird.

Tom Henderson, Redakteur von Insider Gaming, hat in seinem Podcast kommentiert, dass er trotz früherer Gerüchte das Letzte, was er über das nächste God of War gehört hat, ist, dass es ein Prequel sein wird, in dem wir einen jungen Kratos in Griechenland steuern werden. Es ist unklar, ob es sich um einen eigenständigen Titel der Serie oder um ein Reboot der Franchise handeln wird.

Auf jeden Fall räumt Henderson ein, dass er nicht in der Lage war, die Informationen aus diesen Quellen zu verifizieren, und bleibt vorsichtig mit den Informationen.

Was sollte Sony Santa Monica Ihrer Meinung nach mit God of War machen - neue Mythologien erkunden oder zu seinen Ursprüngen zurückkehren, um die Geschichte mit dem aktuellen Erzählansatz neu zu schreiben?