Gerücht: Das Multiplayer-Spiel von Far Cry ist ein extraktionsbasierter Shooter

DayZ, Escape from Tarkov, Deep Rock Galactic und Hunt: Showdown. Es war faszinierend zu hören, dass viele Entwickler diese Spiele erwähnen, wenn sie über Inspirationen für die kommenden Projekte sprechen. Der extraktionsbasierte Multiplayer scheint in letzter Zeit das neue hippe Genre für große und kleine Studios auf der ganzen Welt zu sein, da sich viele von Battle Royale zu diesem ähnlichen Konzept entwickelt haben. Ubisoft hat sein Glück auch in Spielen wie The Division und Rainbow Six: Extraction versucht und ist Berichten zufolge bereit, es erneut mit einem der größten Franchises des französischen Publishers zu versuchen.

Neun Monate nach dem Durchsickern erster Informationen über Far Cry 7 und ein eigenständiges Multiplayer-Spiel, das im Far Cry-Universum spielt, behauptet Tom Henderson von Insider-Gaming, dass es sich bei letzterem um einen extraktionsbasierten Multiplayer-Shooter handelt. Das bedeutet, dass wir auf eine von Alaska inspirierte Karte namens Alashnica gebracht werden und versuchen, die raue Umgebung und die Feinde sowohl auf zwei als auch auf vier Beinen zu überleben, indem wir nach Ressourcen suchen, bessere Ausrüstung herstellen, indem wir Tiere töten, Waffen finden und ähnliches, allein oder mit anderen Spielern.

.

Diese können in deinem Versteck aufbewahrt werden, denn der Plan sieht im Moment vor, dass das Projekt Maverick mit dem Codenamen "Permadeath" hat, was bedeutet, dass wir beim Sterben alles verlieren, was wir in unserem Rucksack tragen. Dazu gehören unsere Vorteile, Fähigkeiten und alles andere, was wir verdienen, wenn wir unser Level erhöhen, so dass wir nur die Ausrüstung haben, die im Versteck aufbewahrt wird.

Einige der Details können sich noch ändern, da Ubisofts erstes großes Multiplayer-fokussiertes Far Cry-Spiel Mitte 2025 erscheinen soll, wenn alles nach Plan verläuft, und es wird erwartet, dass Optimierungen vorgenommen werden, wenn das Projekt in der ersten Hälfte des Jahres 2024 in die Alpha eintritt und vielleicht vor Far Cry 7 startet.

Klingt das interessant für dich, oder glaubst du, dass es ein weiteres gescheitertes Multiplayer-Spiel von Ubisoft sein wird?