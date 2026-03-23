Gerücht: Das kommende Remake von Resident Evil - Code: Veronica ist "stark remixt"

Angesichts der Tatsache, dass es noch nicht einmal offiziell angekündigt wurde, gibt es in letzter Zeit überraschend viel Aufsehen um Resident Evil: Code Veronica Remake, wobei der bekannte Capcom-Insider Dusk Golem für den Großteil verantwortlich ist. Jetzt ist er wieder dabei und enthüllt, dass Capcoms Top-Remake-Experten hinter dem Projekt stehen:

"Resident Evil Code Veronica Remake wird von Kazunori Kadoi und Yasuhiro Anpo inszeniert, demselben Duo, das auch Resident Evil: 2 Remake und Resident Evil: 4 Remake inszeniert hat."

Aber er bleibt nicht dabei; Er schreibt außerdem, dass dies das Remake mit den meisten Änderungen in der Serie im Vergleich zum Original ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass etwas herausgeschnitten wurde, sondern einfach, dass es auf verschiedene Weise angepasst wurde:

"Was ich gehört habe, ist, dass Resident Evil Code Veronica im Allgemeinen nur etwas erweitert ist, nichts wurde gestrichen, manches wurde stark remixt (ich habe gehört, es ist das Remake, bei dem die meisten Dinge verändert oder anders ablaufen, als du dich vielleicht erinnerst, aber jeder Gegner, jeder Ort, jedes wichtige Ereignis ist da. Und sogar stark erweitert). Chris fällt auch da rein, Capcom merkt, dass es Chris' erstes Mal ist, dass er in den RE Engine Remakes als sein jüngeres Ich auftritt, manche Leute wollen das sehen, also ist Chris kein kleiner Teil des Spiels und erweitert, sondern auch Claire."

Im Moment dreht sich alles, was mit Resident Evil für Capcom zu tun hat, um das kürzlich erschienene Resident Evil Requiem, für das ein DLC in Planung ist. Davor werden wir wahrscheinlich nichts Neues über das nächste Remake sehen, aber vielleicht ist es Zeit, dass sie diesen Herbst mehr enthüllen – warum nicht auf der Gamescom, der Tokyo Game Show oder bei den Game Awards?