Gerücht: Das ist die Rolle, die Seth Rogen in Supergirl spielt

Es gibt anhaltende Gerüchte von mehreren prominenten Hollywood-Insidern, dass Seth Rogen nächstes Jahr in Supergirl auftreten wird. Bisher wurde das nicht bestätigt, aber wie wir letzte Woche berichtet haben, hat der Film nun mit Testvorführungen begonnen, um herauszufinden, was funktioniert und was nicht.

Dank dessen behauptet der Filminsider Daniel Richtman (über ComicBookMovie.com) nun, zu wissen, welche Rolle Rogen spielen wird, und es stellt sich heraus, dass es sich um eine Art Nebenrolle handelt, statt um die prominentere Figur, die viele sich erhofft hatten. Er schreibt, dass es "ein kleiner außerirdischer Typ ist, der hilft, einen Weltraumbus zu steuern", vermutlich in Anspielung auf den Weltraumbus, auf den Kara Zor-El im ersten Trailer wartet.

Das mag untypisch für einen großen Star wie Rogen klingen, aber sein Interesse an Superhelden und anderen nerdigen Projekten ist wohlbekannt, und er war an der Entwicklung sowohl der Serien The Boys und Invincible als auch des Films Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem beteiligt.

Supergirl feiert am 26. Juni Premiere in den Kinos, und wir werden wahrscheinlich später im Frühjahr noch viel mehr darüber hören.