Gerücht: Das erste Pokémon-Set von Lego wird ein riesiges sein

Lego und Nintendo arbeiten seit langem erfolgreich zusammen und haben mehrere beliebte Sets und sogar ein interaktives Spielzeugkonzept produziert. Daher waren wir nicht völlig überrascht, als sie in diesem Frühjahr ankündigten, dass sie ihre Partnerschaft um The Pokémon Company erweitern würden.

Weitere Details wurden damals noch nicht genannt, aber nun hat der Reddit-Thread Legoleak (danke VGC) verraten, dass vor allem ältere Fans mit den ersten Projekten sehr glücklich sein werden. Es gibt drei Sets für Kinder ab 18 Jahren, von denen das größte aus 6.838 Teilen besteht und damit eines der größten Lego-Sets aller Zeiten ist. Es kommt jedoch zu einem Preis, der bei 649,99 US-Dollar liegen soll, mit einem geplanten Veröffentlichungsdatum am 1. März.

Wir können nur spekulieren, was dieses riesige Set sein wird. Wird es ein riesiges Pikachu, ein riesiger Pokéball mit vielen Funktionen, ein riesiges Diorama oder etwas ganz anderes? Was denkst und hoffst du?

Oh, und vergessen Sie nicht, dass dies unbestätigt ist, also nehmen Sie es vorerst mit einem Körnchen Salz.