Gerücht: Dark Souls 3 Remastered ist in Entwicklung

In letzter Zeit haben wir ein seltsames Phänomen erlebt, bei dem wir Remastered-Versionen von Spielen sehen, die weniger als 10 Jahre alt sind. Es ist etwas, das vielleicht mit The Last of Us begann und von einer zweiten, remasterten Version des Nachfolgers gefolgt wurde. Wir haben es kürzlich auch bei Guerrilla Games und Horizon: Zero Dawn Remastered gesehen, und vermutlich werden wir es in naher Zukunft mit FromSoftware sehen.

Auch den Entwicklern von Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls oder Elden Ring ist dieser Trend nicht fremd, denn sie haben Dark Souls Remastered, sowie ein Demon's Souls Remake von Bluepoint Games im Angebot. Und es sieht so aus, als hätten sie noch mehr auf dem Weg. Laut dem bekannten Insider Shpeshal Nick (danke, Insider Gaming) wird Dark Souls 3 der nächste Titel sein, der das Etikett "Remastered" trägt. Während der Leaker nicht viel mehr Informationen darüber preisgibt, lässt er durchsickern, dass wir vermutlich eine Leistung von mehr als 1080p und 60fps erwarten sollten.

Dark Souls 3 war mit mehr als 10 Millionen verkauften Exemplaren der meistverkaufte Film des Studios, und mit dieser neuen Version werden sie sicherlich eine neue Generation in ihr Universum locken wollen. Und wer weiß, vielleicht lohnt es sich vielleicht, Lothric vor Dark Souls 4 noch einmal zu besuchen?