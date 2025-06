Gerücht: Dakota Johnson bereitet sich auf Star Wars vor

HQ

Nach dem großen Erfolg von Andor: Staffel 2 scheint Disney einen neuen Appetit auf Star Wars bekommen zu haben und hat in letzter Zeit über mehrere bevorstehende Projekte gesprochen. Nun berichtet der oft sehr sachkundige Filminsider Daniel Richtman (via GeekTyrant), dass eine berühmte Schauspielerin mit einem von ihnen verbunden gewesen zu sein scheint.

Genauer gesagt handelt es sich um Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey), die kürzlich an einem anderen Disney-Projekt gearbeitet hat, nämlich an Marvels Über-Farce Madame Web. Es sind derzeit so viele Serien und Filme in Arbeit, dass es schwer ist zu sagen, welche es ist, aber wir wissen, dass Daisy Ridley als Rey Skywalker in neuen Filmen zurückkehren wird, und da diese wahrscheinlich größer und großartiger sein werden, ist es wahrscheinlicher, dass wir Johnson in ihnen sehen werden.