Gerücht: Daisy Ridley wird Jedi-Meisterin im kommenden Star Wars-Film

Für Star Wars-Fans gibt es aufregende Neuigkeiten: Daisy Ridley, die Schauspielerin hinter Rey Skywalker, soll Berichten zufolge die Rolle einer Jedi-Meisterin in einem kommenden Star Wars-Film übernehmen. Laut The Hollywood Reporter wurde Ridleys Rückkehr in die weit, weit entfernte Galaxis erwartet, aber jüngste Behauptungen von Insider Jeff Sneider enthüllen noch mehr Details, was darauf hindeutet, dass sie eine wichtigere Rolle als Mentorin für eine neue Generation von Jedi übernehmen wird. Dieser Schritt könnte große Auswirkungen auf die Zukunft des Jedi-Ordens haben, insbesondere in einem Film unter der Regie von Shawn Levy, der für seine Arbeit an Deadpool und Wolverine bekannt ist.

Details über die Handlung sind noch rar, aber es wird angenommen, dass sich der Film auf die Wiederherstellung des Jedi-Ordens konzentrieren wird, ein Schlüsselthema in zukünftigen Star Wars-Teilen. Ridleys Beteiligung würde Sinn machen, da Rey Skywalker zuletzt in den vorherigen Filmen in einer Führungsrolle zu sehen war. Die Fans fragen sich jedoch, wer Reys Lehrling sein könnte und wie sich die Jedi-Traditionen unter ihrer Führung entwickeln könnten. Fragen zu Reys Alter und dem Stand des Jedi-Kodex in diesem "Neuen Jedi-Orden" bleiben offen.

Ridleys Rolle als Jedi-Meister ist zwar noch nicht bestätigt, aber sie eröffnet faszinierende Möglichkeiten. Könnte Finn mit seiner unerforschten Verbindung zur Macht, die in "Der Aufstieg Skywalkers" angedeutet wurde, ihr Lehrling werden? Vorerst müssen die Fans abwarten, aber eines ist sicher: Reys Reise ist noch lange nicht zu Ende.

Was glaubst du, wird Reys Rolle in diesem neuen Kapitel der Star Wars-Saga sein?