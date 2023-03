Gerücht: CS: GO 2 kommt früher als Sie denken

HQ

Letzte Woche berichteten wir über ein Nvidia-Leck, das auf eine Fortsetzung von Counter-Strike: Global Offensive hindeutete. Nun, es scheint, dass es einige weitere Beweise gibt, die darauf hindeuten, dass CS: GO 2 real ist, und es kommt sehr bald zu uns.

Esports-Journalist Richard Lewis erklärte kürzlich, dass er gehört habe, dass CS: GO 2 seit Monaten getestet wurde und bereits nächsten Monat in Beta-Form zu uns kommen könnte. Diese Behauptungen wurden von verschiedenen Content-Erstellern und Verkaufsstellen unterstützt, aber es wurde noch nichts Offizielles bestätigt.

CS: GO 2 wäre im Wesentlichen eine stark aktualisierte Form des Originalspiels mit Valves Source 2-Engine. Wir können grafische Updates und Änderungen am Gameplay erwarten, aber nicht so sehr, dass die Erfahrung, die Counter-Strike: Global Offensive zu einem solchen weltweiten Phänomen gemacht hat, als nicht wiederzuerkennen angesehen wird.

Was möchtest du in einer CS:GO-Fortsetzung sehen?