Gerücht: Crash Bandicoot 5 befindet sich nicht mehr in der Entwicklung

HQ

Nach drei Jahrzehnten in der Spieleindustrie ist das farbenfrohe Crash Bandicoot zu einer Ikone geworden, einer sicher erkennbaren Figur für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, mit Spielen, die in der Regel von hoher oder sehr guter Qualität sind.

Crash Bandicoot 4: It's About Time, der neueste Teil der Serie, wurde vor knapp vier Jahren von Toys For Bob veröffentlicht und die Fans hoffen und sehnen sich seitdem nach einem fünften Spiel. Etwas, das jetzt leider bestätigt wurde (danke, The Gamer), dass es intern abgesagt wurde.

Eine der beteiligten Personen, der Charakterdesigner Nicholas Kole, schrieb folgendes über ihren X-Account:

"Eines Tages werden die Leute von Crash 5 hören, das es nie gab, und es wird Herzen brechen"

Interne Versuche, das Projekt zu retten, sollen gemacht worden sein, aber ohne Ergebnis, und die Entwicklung von Crash Bandicoot 5 soll nun komplett gestoppt worden sein, was natürlich enttäuschend ist, wenn die Berichte wahr sind. Toys For Bob hat bisher keine offizielle Erklärung dazu abgegeben.

Hast du Crash 4 gespielt und hoffst du, dass Crash 5 doch noch eines Tages veröffentlicht wird?