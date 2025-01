Gerücht: Crash Bandicoot 4 und Madden NFL 25 werden im Februar zum Game Pass hinzugefügt

HQ

Heute Abend um 18:00 Uhr GMT / 19:00 Uhr MEZ ist es Zeit für die Xbox Developer Direct 2025, bei der Microsoft Doom: The Dark Ages, South of Midnight und Clair Obscur: Expedition 33 - sowie ein geheimes Spiel - präsentieren wird. Mehrere Gerüchte mit einem soliden Absender haben jedoch angedeutet, dass es weitere Überraschungen geben könnte.

Jetzt sind einige davon möglicherweise über Insider Gaming durchgesickert, das von drei Spielen berichtet, die nächsten Monat in den Game Pass kommen. Dies sind Crash Bandicoot 4: It's About Time und Madden NFL 25, sowie Heroes of the Storm für PC Game Pass. Letzteres ist kostenlos spielbar, aber diese waren bereits im Game Pass enthalten und enthalten in der Regel zusätzliche Inhalte und Währung.

Ob das stimmt, werden wir im Laufe des Abends sehen, und wir werden natürlich über alles berichten, was bei der Xbox Developer Direct 2025 passiert.