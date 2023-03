Gerücht: Clayface könnte der Bösewicht von The Batman: Part II sein

Clayface, der ikonische Batman-Bösewicht, ist Berichten zufolge als einer der Hauptantagonisten für The Batman: Part II beteiligt. Wie Deadline berichtet, wird das Drehbuch für Matt Reeves' Fortsetzung noch poliert, während Clayface derzeit im Film erscheinen soll.

Es wurde auch berichtet, dass Mike Flanagan, der Filmemacher hinter Doctor Sleep, sein eigenes Konzept für einen Spin-off-Clayface-Film vorgestellt hat. Ob dies im DC-Hauptuniversum involviert ist oder Teil von Matt Reeves' Spin-off ist, ist unbekannt.

Über Clayfaces Aussehen scheint noch nichts geklärt zu sein, und wenn er ein Bösewicht in The Batman: Part II wäre, würden wir aufgrund der düsteren Darstellung des Charakters annehmen, dass Clayface nicht so gigantisch wäre wie in den Comics.

Möchtest du Clayface in The Batman: Part II sehen?