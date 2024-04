Gerücht: Cillian Murphy soll einen Bösewicht in Far Cry 7 spielen

Nachdem er einen wohlverdienten Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen hat, scheint Oppenheimer-Star Cillian Murphy das Far Cry-Franchise ins Visier zu nehmen - wenn man den wilden Spekulationen der Far Cry-Fans Glauben schenken darf. Das neueste Videospiel-Gerücht ist aufgetaucht, seit der X-Profiler j0nathan, ein früherer Leaker von Ubisoft-Spielen, eine kryptische Nachricht hinterlassen hat, die nur aus ein paar Bildern besteht - von denen eines Murphy selbst zeigt.

Es gibt also nichts in dieser Nachricht, das Murphys Beteiligung in irgendeiner Weise bestätigt, aber so wurde sie interpretiert und würde mit früheren Spielen der Serie übereinstimmen, in denen zum Beispiel Giancarlo Esposito im sechsten Spiel den großen Bösewicht spielte. Mit anderen Worten: Im Moment ist es reine Spekulation, aber es ist ein verlockender Gedanke, den Peaky Blinders-Darsteller in einem Blockbuster den Bösewicht spielen zu sehen. Kannst du dir Cillian Murphy in einem Far Cry-Spiel vorstellen? Was hältst du von dem Schauspieler?