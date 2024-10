Gerücht: Christopher Nolans nächster Film soll ein Vampirfilm aus den 1920er Jahren sein

HQ

Nachdem er all das Gold für Oppenheimer gesammelt hat, sind alle Augen auf Christopher Nolan gerichtet, um zu sehen, was sein nächstes Projekt sein wird. Nein, Oppenheimer 2 ist leider nicht drin, auch wenn es einen MCU-ähnlichen Teaser von John F. Kennedy im Film gibt. Stattdessen wird Nolan an etwas ganz anderem arbeiten.

Laut Quellen, die mit i09 gesprochen haben, ist Nolans nächster Film ein Vampirfilm, der in den 1920er Jahren spielt. Wie The Hollywood Reporter bestätigte, wird es nicht nur Matt Damon in der Hauptrolle geben, sondern auch Tom Holland als Teil der Besetzung.

Das sind beides interessante Neuigkeiten, aber ersteres ist aufregend, da es so aussieht, als hätte Nolan noch nie zuvor etwas getan. Ryan Coogler hat auch bald einen Vampirfilm in die Kinos gebracht, aber da wir Nolans Projekt erst in geraumer Zeit sehen werden, sollte Platz für zwei Vampirgeschichten in den Kinos sein.