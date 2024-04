Gerücht: Chris Evans ist bereit, seine Rolle als Captain America wieder aufzunehmen

HQ

Superhelden-Fans auf der ganzen Welt jubeln. Es wird jetzt von ComicBookMovie berichtet, dass Chris Evans einen neuen Vertrag mit Marvel und Disney unterschrieben hat und bereit ist, wieder in die Stiefel von Captain America zu schlüpfen und die Welt zu retten.

Steve Rogers' Saga endete bekanntlich in Avengers: Endgame, nachdem er sich für die Liebe entschieden und seine verbleibende Zeit mit Peggy verbracht hatte, anstatt in die Neuzeit zurückzukehren. Stattdessen fiel die Verantwortung Sam Wilson zu, den Schild nach vorne zu tragen.

Etwas, das wir im letzten Jahr in The Falcon and the Winter Soldier gesehen haben, aber auch im kommenden Captain America: Brave New World, das nächstes Jahr veröffentlicht wird. Aber es ist kein Geheimnis, dass die Fans Chris Evans vermissen.

Denn trotz der Tatsache, dass es viele Gerüchte über Evans und seine mögliche Wiederauferstehung als der Kapitän gab, den wir alle lieben, hat sich nichts Konkretes ergeben. Aber sag niemals nie, denn jetzt ist der Klatsch und Tratsch zurück.

Laut der Insider-Quelle MyTimeToShineHello, deren Erfolgsbilanz bestenfalls lückenhaft ist, soll Evans endlich zugestimmt haben, seine Rolle im kommenden Avengers: Secret Wars wieder aufzunehmen. Es wird aber auch gemunkelt, dass er diesen Sommer einen Cameo-Auftritt im MCU haben wird, als The Human Torch in Deadpool & Wolverine.

Was denkst du, wird Evans wieder als Captain America auftreten oder ist er mit der Rolle komplett fertig?