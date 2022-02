Gerücht: Certain Affinity soll angeblich einen Spielmodus für Halo Infinite beisteuern

HQ

Laut Windows Central arbeitet das Entwicklerstudio Certain Affinity an einem neuen Spielmodus für 343 Industries' Sci-Fi-Ego-Shooter Halo Infinite. Obwohl er keine konkreten Details nennt, beschreibt der Journalist Jez Corden, dass diese Spielvariante darauf abziele, Fans von "Fortnite, Call of Duty: Warzone oder Apex Legends" anzusprechen. Der Bericht knüpft an frühere Battle-Royale-Gerüchte in Halo Infinite an, die das verantwortliche Entwicklerteam aber schon vor einigen Jahren dementierte.

Certain Affinity ist ein Team aus Texas, das ehemalige Bungie-Mitarbeiter bei sich aufgenommen hat. Das Studio unterstützte 343 Industries bei der Entwicklung ihres jüngsten Spiels und womöglich setzt sich ihre gemeinschaftliche Arbeit nun fort. Laut einem anderen Gerücht soll das gleiche Team derzeit übrigens für Microsoft an einem Monster-Hunter-Klon arbeiten.