Gerücht: Capcom plant 2022 Neuveröffentlichung von Resident Evil 4

Das Thema Resident Evil ist derzeit in aller Munde. Capcom meldet erfreut über zwei Millionen verkaufter Zugänge vom Remake des dritten Teils, Speedrunner spielen das Re3make wenige Tage nach der Veröffentlichung in unter einer Stunde durch und unser Autor Kalle stärkt Eiriks Kritik mit einer zweiten Meinung, weil ihm das Spiel so sehr gefiel. Das Interesse an dem Titel macht deutlich, dass Capcom mit ihrer Remake-Politik auf der richtigen Spur ist und angeblich gibt es bereits Pläne, diese Strategie in Zukunft fortzusetzen.

Laut VGC ist Resident Evil 4 das nächste Projekt in der Remake-Pipeline der Japaner. Die Kollegen haben verschiedene Details über dieses noch unangekündigte Projekt aufgeschnappt und verbinden das Studio M-Two mit diesem Projekt. Das Team hat unter Leitung von Capcom Anfang des Monats das eingangs erwähnte Remake von Resident Evil 3 veröffentlicht und wurde in früheren Medienberichten bereits mit einem weiteren, noch unbestätigten Projekt in Verbindung gebracht.

M-Two habe angeblich bereits mit Shinji Mikami, dem verantwortlichen Director des Originals, über diese Neuveröffentlichung gesprochen. Laut Informationen einer anonymen Quelle, die offenbar mit dem Projekt vertraut ist, wird der berühmte Horrorspielentwickler jedoch nicht in seine Rolle zurückkehren (hat angeblich aber wohl ein paar Tipps für das Vorhaben ausgesprochen). 2022 soll dieses Projekt erscheinen, offenbar bereitet sich das Team seit 2018 darauf vor.

Resident Evil 4 erschien 2005 auf dem Nintendo Gamecube und der Playstation 2, wurde im Laufe der Jahre jedoch auf weitere aktuelle Plattformen portiert. Das Game bietet ein relativ modernes, actionlastigeres Third-Person-Gameplay und ist bei Fans bis heute beliebt.