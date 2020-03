Gerücht: Capcom hat mit Okami 2 experimentiert

Das Kultspiel Okami hat einen besonderen Platz in unserem Herzen, allerdings war es 2008 nicht gerade ein Kassenschlager. Mittlerweile steht das Spiel auf mehreren Plattformen bereit und obwohl es einiges Interesse an einer Fortsetzung gibt, hat Capcom bislang öffentlich keine Anstalten gemacht, den Fans zu geben, was sie wollen.

Allerdings soll sich das Studio vor einiger Zeit zumindest mit dem Gedanken auseinandergesetzt haben. Am Wochenende hat uns der bekannte Insider Dusk Golem verraten, dass Platinum Games als Entwickler an einem Prototypen einer Fortsetzung arbeitete. Laut der Quelle sei die Zusammenarbeit allerdings nicht gerade positiv verlaufen, weshalb es letztlich gestrichen wurde:

"Okami 2 war vor ein paar Jahren in der Entwicklung, aber es wurde verschrottet und wird wahrscheinlich aufgrund der schlechten Beziehung zwischen bestimmten Parteien niemals geschehen. Es gab ein Drama und verbrannte Erde, also ist es wahrscheinlich begraben und tot - außer es geschieht [ein Wunder]. Sagen wir einfach, Platinum möchte nach diesem Ereignis wahrscheinlich nicht wieder daran arbeiten. Es tut mir leid, dass ich um den heißen Brei herumreden muss, aber [...] sie wollen es wahrscheinlich nie wieder anfassen."

Wünscht ihr euch, dass Okami eines Tages eine Fortsetzung bekommt?