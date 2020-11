Gerücht: Capcom erwartet 11 Millionen verkaufte Kopien für Resident Evil Village

Einer der glaubwürdigsten Leaker da draußen, ist der Capcom-Insider Dusk Golem, der immer wieder korrekt voraussieht, was die Entwickler im Schilde führen. Auch in den...

Naomi Osaka reagiert auf neue Resident Evil Village-Inhalte

am 10. November 2020 um 15:00 NEWS. Von Sergio Figueroa

In einer Serie von ''PS5 First Play''-Videos, lässt Sony Amerika aktuell verschiedenste Persönlichkeiten einen ersten Blick auf die First- und Third-Party-Titel der...