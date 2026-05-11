Gerücht: Capcom entwickelt ein Devil May Cry-Remake

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Remakes scheinen immer beliebter zu werden, und eines der Unternehmen, das wirklich anführt, ist Capcom, das mit seinen umfassenden und meisterhaften Überarbeitungen der Resident-Evil-Reihe enormen Erfolg gefeiert hat. Und vielleicht ist noch etwas anderes in Planung.

Über Reddit (dank My Nintendo News) ist nun bekannt geworden, dass ein Insider Informationen durchsickern ließ, die darauf hindeuten, dass Capcom an einem Remake des ersten Devil May Cry arbeitet. Der Insider, Stiviwonder, ist nicht jemand, den wir kennen, aber der bekannte Resident Evil-Insider Dusk Golem (der leider in letzter Zeit nicht ganz zu 100 % genau war, aber dennoch zu den besseren gehört) hat zuvor anerkannt, dass dies eine glaubwürdige Quelle ist.

Nimm das vorerst mit Vorsicht, aber es ist lange her, dass wir etwas von Devil May Cry gesehen haben, und Capcom liebt seine Remakes, also ist es alles andere als unmöglich.

Vorausgesetzt, es stimmt – wäre ein Devil May Cry-Remake etwas, das dich interessieren würde?