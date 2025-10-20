Gerücht: Capcom arbeitet seit Jahren an einem Resident Evil Zero Remake

HQ

Die meisten Leute erwarten wahrscheinlich, dass Capcom an weiteren Resident Evil-Remakes arbeiten wird. Das neueste, Resident Evil 4, wurde 2023 veröffentlicht, es ist also vernünftig, bald ein neues Spiel zu erwarten. Vielleicht nicht nächstes Jahr, denn dann soll Resident Evil Requiem in die Kinos kommen, aber 2027 scheint sehr wahrscheinlich. Aber welches wird es sein?

Die heißesten Kandidaten sind Resident Evil 0, der Fan-Favorit Resident Evil Code: Veronica und Resident Evil 5 - über die es immer wieder Gerüchte gab. Aber jetzt scheinen wir die Antwort zu haben. Mp1st behauptet, glaubwürdige Quellen zu haben, die besagen, dass sowohl Resident Evil 0 als auch Resident Evil Code: Veronica auf dem Weg sind, wobei letzterer zuerst veröffentlicht werden soll, gefolgt von Ersterem im Jahr darauf.

Teil 0 befindet sich angeblich schon seit einigen Jahren unter dem Arbeitstitel Kammer in der Entwicklung. Der Titel des Projekts deutet darauf hin, dass der Synchronsprecher Jon McLaren (Starlord in Marvel's Guardians of the Galaxy) beteiligt sein wird, da sein Lebenslauf angibt, dass er am kommenden AAA-Spiel "Project Chamber" teilnehmen wird.

Der Artikel auf Mp1st enthält auch einige Spoiler über die Geschichte mit Dingen, die nicht im ursprünglichen Abenteuer enthalten waren, also lest ihn auf eigene Gefahr.

Angenommen, die Informationen sind korrekt, denkst du, dass Remakes von Resident Evil 0 und Resident Evil Code: Veronica gut klingen, oder sollte sich Capcom mehr auf neue Abenteuer in der Serie konzentrieren?