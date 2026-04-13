Gerücht: Call of Duty: Modern Warfare 4 wird im Oktober veröffentlicht

Viele Call of Duty-Fans glauben, dass wir für den nächsten Teil der Reihe zu Modern Warfare zurückkehren werden. Wir haben Modern Warfare 3 zuletzt 2023 gesehen, was eine enorme Lücke in den CoD-Jahren darstellt. Was ein mögliches Veröffentlichungsdatum für den vierten Teil der neu gestarteten Serie angeht, haben wir vielleicht eine wichtige Information.

Laut Call of Duty-Leaker CharlieIntel wird erwartet, dass das Spiel im Oktober erscheint. Als er nach einem genaueren Datum gefragt wurde, sagte er: "Im Oktober gibt es fünf Freitage, also wird es einer davon sein!" Es überrascht uns nicht wirklich, dass das Spiel im Oktober erscheint, zumal die letzten fünf Spiele entweder im Oktober oder November veröffentlicht wurden.

Da die Oktober-Veröffentlichungen (Call of Duty: Black Ops 6 und Modern Warfare 2) normalerweise später im Monat erscheinen, ist es wahrscheinlich eine sichere Wette zu sagen, dass wir Call of Duty: Modern Warfare 4 erst an den letzten Freitagen im Oktober sehen werden. Da Grand Theft Auto VI wahrscheinlich im November bevorsteht, könnten wir eine frühere Veröffentlichung sehen, damit Activision Rockstars Monster-Release ausweichen kann. Es sieht definitiv so aus, als würde Call of Duty dieses Jahr im November nicht zurückkehren.