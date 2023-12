Gerücht: Call of Duty 2025 ist eine direkte Fortsetzung von Black Ops 2

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III verkauft sich zwar wie gewohnt gut, hat aber nicht viel dazu beigetragen, die Fans zu beeindrucken. Eine sehr kurze Kampagne, ohne dass viel hinzugefügt wurde, um das Spiel frisch zu machen, hat die Fans von der Franchise desillusioniert.

Im Jahr 2025 könnten wir jedoch wieder auf Kurs sein. Ein neuer Bericht von Tom Henderson von Insider Gaming behauptet, dass die Veröffentlichung von Call of Duty im Jahr 2025 eine direkte Fortsetzung des Spiels sein wird, das als eines der besten Spiele der Reihe gilt, Call of Duty: Black Ops 2.

Es wird fünf Jahre in der Zukunft dauern, bis 2030, und wahrscheinlich wiederkehrende Charaktere enthalten, da das letzte Spiel im Jahr 2025 spielte. Es ist wahrscheinlich, dass sich dieses Spiel nach der Kritik an der diesjährigen Call of Duty-Veröffentlichung mehr auf die Story konzentrieren wird.

Reizt dich eine direkte Fortsetzung von Call of Duty: Black Ops 2 ?