Gerücht: Call of Duty 2024 wird diesen Monat enthüllt

Wir wissen bereits, dass es in diesem Jahr ein Call of Duty geben wird, und sehr glaubwürdige Gerüchte besagen, dass es ein Golfkriegsspiel in der Black Ops-Serie sein wird. Aber wann wird das enthüllt?

Wenn wir Insider Gaming und dem X-Account CharlieIntel glauben sollen (und das sollten wir, sie sind beide sehr gute Quellen), wird es diesen Monat passieren. Das wissen wir dank Dataminern, die im neuesten Warzone-Update Beweise gefunden haben, die mehrere Hinweise auf das nächste Call of Duty enthalten. Dazu gehört auch ein Waffenbauplan mit der Zahl sechs (es gibt bereits fünf Call of Duty: Black Ops - das letzte ist Cold War), das in römischen Ziffern geschrieben ist, was möglicherweise darauf hindeutet, dass der Titel Call of Duty: Black Ops 6 lauten wird - und dass Black Ops-Charakter Frank Woods auf mysteriöse Weise nach Warzone gebracht wird.

Selbst wenn das Spiel noch in diesem Monat gezeigt wird, müssen wir wohl bis zu Microsofts Xbox Games Showcase am 9. Juni warten, um mehr zu sehen. Nach ihrem Event wird es ein weiteres geben, das Gerüchten zufolge dem diesjährigen Call of Duty gewidmet sein soll.