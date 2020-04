Gerücht: Call of Duty 2020 nicht Black Ops IIIII, Modern Warfare 3 Campaign Remastered in Arbeit?

Beim Thema Call of Duty bewegt sich derzeit offenbar einiges. Der Insider und Call-of-Duty-Experte The Gaming Revolution hat auf Youtube ein Video veröffentlicht, in dem er über verschiedene aktuelle Projekte bei Activision spricht.

Zum einen arbeitet ein Studio wohl (entgegen vorheriger Aussagen der Entwickler) an einer Neuauflage des Multiplayer-Modus von Call of Duty: Modern Warfare 2. Aus Angst, dass die aktuellen Spieler damit nicht zufrieden seien, wurde das Projekt allerdings nicht veröffentlicht, obwohl laut dem Content-Creator weiterhin daran gearbeitet werde. The Gaming Revolution hält es nicht für ausgeschlossen, dass dieser Teil eines Tages das Licht der Welt erblickt.

Ein zweites Thema ist eine "Campaign Remastered"-Version von Call of Duty: Modern Warfare 3, die inhaltlich dem Beispiel des Vorgängers folgt. Wie wie aktuell an Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remasterd sehen, dürfen PS4-Spieler wohl wieder zuerst spielen, bevor andere Plattformen (Xbox, PC) eingebunden werden. Die Exklusivität selbst ist Teil eines Vertrags zwischen Sony und Activision, der bereits 2016 unterzeichnet wurde und bis zum heutigen Tag Bestand hat. Wann dieses unbestätigte Projekt kommt, ist unbekannt.

Außerdem wurden im Video Informationen zum nächsten Ableger der Reihe geteilt, Call of Duty 2020 (wie wir es nennen). Wir haben bereits viele Gerüchte zu diesem Projekt gehört, allerdings weisen die meisten darauf hin, dass Sledgehammer große Probleme mit der Entwicklung hatte, weshalb Treyarch für sie mit einem weiteren, vorgezogenen Ableger der Black-Ops-Reihe einspringen musste. Laut The Gaming Revolution ist das aber gar nicht (mehr) der Fall.

Quellen hätten dem Nutzer versichert, dass wir keinen direkten Nachfolger erwarten dürfen, dafür aber etwas erhalten, das im gleichen Universum spielt. Themen wie der Kalte Krieg und der Vietnamkrieg sollen ausgetauscht werden, eine Ankündigung erwartet uns wohl in den nächsten acht bis zehn Wochen. Ob das alles stimmt, können wir nicht sagen.

Quelle: Charlie Intel.