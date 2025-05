Gerücht: Bully Remastered könnte in Arbeit sein

HQ

Könnte ein Bully-Remaster für moderne Konsolen in Arbeit sein? Viele Fans denken ja, vor allem, nachdem der jüngste Quartalsbericht von Take-Two enthüllt hat, dass das Unternehmen derzeit insgesamt vier verschiedene Remasters plant oder entwickelt, die alle in den kommenden Jahren veröffentlicht werden sollen. In dem Bericht heißt es:

"Vier neue Iterationen von bereits veröffentlichten Titeln."

Zwei davon sind höchstwahrscheinlich Grand Theft Auto IV – das seit Wochen Gegenstand von Spekulationen ist und sogar teilweise von Insidern bestätigt wird – und Red Dead Redemption 2, von dem wir erst gestern berichtet haben, dass es für die Switch 2 zu kommen scheint.

Dass die Fans schon lange darauf gehofft haben, dass Bully ins Rampenlicht zurückkehrt, ist kein Geheimnis, und Rockstar und Take-Two sind sich dessen zweifellos bewusst. Bully war auch nicht auf der Switch erhältlich, was es zu einem starken Kandidaten für ein Comeback in Form eines Remasters macht. Natürlich ist im Moment alles reine Spekulation – aber wir können immer hoffen.

Wärst du gespannt auf ein Bully-Remaster?