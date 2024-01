Gerücht: Buffy the Vampire Slayer bekommt ein Reboot

HQ

Buffy the Vampire Slayer ist eine der kultigsten TV-Serien der 1990er Jahre. Mit Sarah Michelle Gellar in der Hauptrolle als titelgebende Vampirjägerin lief die Serie sieben Staffeln lang und wurde 1992 verfilmt. Abgesehen von Gellar wurde noch ein weiterer großer Star mit der Serie in Verbindung gebracht, auch wenn Sie es vielleicht nicht wissen.

Dolly Parton war sowohl bei der Originalserie als auch beim Film als Produzentin tätig, aber sie wurde für diese Positionen nicht genannt. Jetzt könnte der Country-Star eine Rückkehr zu Buffy anstreben. In einem Interview mit Business Insider sagt Parton, dass es Leute gibt, die daran arbeiten, Buffy zurückzubringen.

Auf die Frage, wer an dem Projekt beteiligt sein würde, konnte Parton jedoch keine Angaben machen. "Sie denken darüber nach, es zurückzubringen und zu überarbeiten", ist alles, was sie sagen konnte.

Willst du ein Buffy-Reboot sehen?