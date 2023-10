Gerücht: Brie Larson will Captain Marvel wegen böser Fans nicht mehr spielen

Es war ein steiniger Weg für Brie Larson in der Rolle von Captain Marvel, um es gelinde auszudrücken, mit einer breiten Palette von Meinungen unter den Fans über ihre Leistung. Während einige denken, dass die Schauspielerin perfekt zu der Figur passt, gibt es genauso viele, die der gegenteiligen Meinung sind.

Darüber hinaus gab es auch Gerüchte, dass es schwierig ist, mit Larson zu arbeiten, zusätzlich zu der Tatsache, dass sie in Interviews auch einige Kommentare gemacht hat, die dazu geführt haben, dass Fans sie verbal angegriffen haben. Etwas, über das die Schauspielerin selbst lange gespottet hat und sagte, sie habe "keine Zeit dafür".

"Ich habe keine Zeit dafür. Die Dinge, für die ich zusätzliche Zeit habe, sind: Esse ich gesund? Trinke ich Wasser? Meditiere ich? Habe ich heute meine Mutter angerufen?"

Aber laut der Autorin Joanna Robinson, die an dem kürzlich veröffentlichten Buch MCU: The Reign of Marvel Studios gearbeitet hat, gab es mehrere Anzeichen dafür, dass Larson hinter den Kulissen durch den Hass tatsächlich schlechter wurde, er wurde zunehmend zynisch und frustriert über die ganze MCU-Situation.

"Die Zukunft dieser Marvel-Ikonen war unklar. Der Abgang von Franchise-Ankern wie Robert Downey Jr., Chris Evans und Scarlett Johansson hatte bereits seinen Tribut gefordert, ebenso wie der schockierende Verlust von Chadwick Boseman, aber andere MCU-Urgesteine steuerten auf den Ausstieg zu. Die Guardians of the Galaxy-Darsteller gingen auf Abschiedstournee, Brie Larson wurde desillusioniert und Marvel stritt sich mit Sony in einem Sorgerechtsstreit um Tom Holland."

In einem Interview mit dem Podcast "The Watch" ging Robinson sogar so weit zu behaupten, dass Larson nicht einmal mehr Lust habe, die Rolle der Carol Danvers zu spielen.

"Die Marvel Studios haben Brie Larson einen prominenten Platz im MCU eingeräumt. Ich weiß nicht, ob Brie Larson unbedingt die falsche Person für die Rolle war. Aber die toxische Gegenreaktion bedeutet, dass Brie Larson nicht mehr Carol Danvers spielen will."

Sogar Larson selbst hat sich erst kürzlich zu ihrer Zukunft als Danvers geäußert und gesagt:

"Ich weiß nicht, will irgendjemand, dass ich es noch einmal mache?" Marvel hatte erwartet, dass Black Panther, Captain Marvel und Spider-Man das Trio der Starfiguren sein würden, die das MCU in ein neues Jahrtausend führen würden, aber das war keine Zukunft mehr, auf die es sich verlassen konnte."

Was hältst du von Brie Larson als Captain Marvel, yay or nay?

Danke, The Direct