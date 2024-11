Gerücht: Bluepoint Games arbeitet an einem brandneuen Franchise

HQ

Seit Jahren gibt es Gerüchte und Spekulationen darüber, woran Bluepoint Games arbeitet. Wir wissen bereits, dass sie ein originelles Spiel entwickeln (in der Vergangenheit haben sie hauptsächlich Remaster und Remakes gemacht), was sie erst diesen Sommer noch einmal klargestellt haben, aber ob es ein Spiel in einem bestehenden Franchise oder etwas völlig Neues ist, bleibt abzuwarten.

Jetzt hat der renommierte Journalist und Insider Jeff Grubb die Geschichte im Game Mess Mornings-Podcast kommentiert und sagt, dass es sich um eine brandneue Spielserie handelt. Grubb fügt hinzu, dass wir wahrscheinlich im Jahr 2025 mehr über dieses Projekt hören werden, worauf wir uns natürlich freuen.

Bluepoint Games ' sind das Remake von Shadow of the Colossus aus dem Jahr 2018 und das Remake von Demon's Souls, das 2020 mit der PlayStation 5 auf den Markt kam. Das bedeutet wahrscheinlich, dass sie bereits seit mindestens vier Jahren an ihrem neuen Spiel arbeiten, also ist es hoffentlich ein Titel, der in dieser Generation veröffentlicht wird.