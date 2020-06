Gerücht: Bloodborne Remaster entsteht auf PS5 und PC

Seit kurzem wird wieder über Bloodborne gesprochen, denn das Game soll sich angeblich auf dem Weg zum PC sowie zur Playstation 5 befinden. Ein uns nicht näher bekannter Journalist hat sich auf seinem Youtube-Kanal The Gaming Inquisition eingehender mit verschiedenen Gerüchten zum großen Actionspiel von From Software beschäftigt, das ist die Grundlage dieser Meldungen. In einem Video behauptet der Nutzer, dass das Spiel in die gleichen Fußstapfen treten werde, wie Horizon: Zero Dawn, das Guerilla Games derzeit auf die PC-Plattform bringt.

Abgesehen davon scheint dieses Projekt etwas größer zu sein, da es sich hierbei nicht nur um eine PC-Version handle, sondern auch um eine Art Remaster. In einer Reihe von Nachrichten auf Twitter stimmt der Insider SlothBorne diesen Gerüchten zu. Seines Wissens nach geht das Spiel aus einer Partnerschaft zwischen den Remake-Experten von Bluepoint Games und QLOC (die haben die Switch-Version von Dark Souls: Remastered angefertigt) hervor.

"Also, über diesen Bloodborne-PC-Port. Ihr hättet es sowieso gehört, denn soweit ich es verstehe, sollte es auf dem jetzt verschobenen PS5-Event angekündigt werden. Nun, ich habe bereits bestätigt, dass es sich nicht nur um einen PC-Port von Bloodborne handelt. Was [jüngst] enthüllt werden sollte, ist eine Remastered/HD-Edition von Bloodborne, die für PS5 und PC erhältlich ist. Das letzte Detail, das ich mitteilen werde, ist, dass FromSoft nicht selbst den Port übernimmt. Stattdessen ist ein Unternehmen verantwortlich, dem ich sehr viel Vertrauen entgegenbringe [...]. Ich werde nicht enthüllen, wer diese Firma ist, aber ihr werdet nicht enttäuscht sein."

Es gibt keine offizielle Bestätigung, dass diese Gerüchte Hand und Fuß haben.