Gerücht: Blizzard soll Entwicklung von Overwatch-Helden abgeschlossen haben

Seit einigen Monaten kursiert das Gerücht, dass Blizzard auf der diesjährigen Blizzcon ein Overwatch 2 ankündigen wird. Obwohl diese Meldungen offensichtlich nicht bestätigt wurden, scheint ein neuer Bericht solche Behauptungen zu untermauern. Der Insider Metro konnte zuvor bereits Helden vor Blizzard enthüllen, konkret Ashe und Sigma. Kürzlich schrieb er auf Twitter, dass Overwatch keine weiteren Helden erhalten werde, da Blizzard sämtliche Ressourcen auf die Entwicklung einer Fortsetzung verlegt habe: "Nach dem, was ich gehört habe, ist kein neuer Held für [Overwatch geplant]. Sie setzen all ihre Ressourcen dafür ein, [Overwatch] 2 so schnell wie möglich zu veröffentlichen." Die Blizzcon findet am 1. und 2. November in Anaheim, Kalifornien, statt.