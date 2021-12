Gerücht: Bioshock spielt angeblich in der Antarktis, in den Sechzigerjahren

Take-Two und 2K Games haben vor ca. zwei Jahren bestätigt, dass sich ein neues Bioshock in der Entwicklung befindet, doch seitdem gab es keine weiteren Informationen zu dieser Produktion. Colin Moriarty, ehemaliger IGN-Journalist, behauptet in der neuesten Episode des The-Last-Media-Podcasts "Sacred Symbols", dass Bioshock 4 irgendwann in den 1960er-Jahren in einer mysteriösen Stadt in der Antarktis spielen soll. Seine Quellen behaupten weiter, dass der Schauplatz "Borealis" genannt wird und dass den Entwicklern der Cloud Chamber Studios Zeit, Budget und Spielraum versprochen wurden, um etwas zu entwickeln, das dem Ruf der Serie gerecht wird.

Allzu lange sollen wir auf offizielle Nachrichten offenbar nicht mehr warten müssen, da Moriartys Quellen behaupten, dass das Spiel noch 2022 auf den Markt kommen könnte. In Anbetracht der aktuellen Zustände wollen wir daran erinnern, dass solche Termine nicht in Stein gemeißelt werden können. Dennoch scheint es nicht abwegig zu sein, dass wir Ende der Woche bei den Game Awards (oder Anfang nächsten Jahres) einen CG- bzw. einen In-Engine-Trailer vom nächsten Bioshock sehen könnten.